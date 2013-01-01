8 (495) 152-09-28   Москва
8 (800) 200-18-93   Россия
Быстрая доставка до двери
Слайдер Блок 1
доставка по России до двери
доставка по России до двери
Доставка курьерами либо в пункты выдачи
Выгодные акции и бонусы
Выгодные акции и бонусы
Регулярные скидки до 50%
Гарантии качества продукции
Гарантии качества продукции
Вся продукция имеет сертификаты качества
Баннер на главной 1Стульчики
Баннер на главной 2Коляски
Баннер на главной 3Автокресла
Баннер на главной 4Электромобили
Баннер на главной 5Аксессуары на стул
Подборки товаров
Популярные
Прогулочные коляски
Стульчик для кормления Peg Perego Tatamia Follow Me 3 в 1Стульчик для кормления Peg Perego Tatamia Follow Me 3 в 1Скидка до 8%Хит продаж
Стульчик для кормления Peg Perego Tatamia Follow Me 3 в 1
21 750 – 24 990 руб
Выбрать
Cтульчик для кормления Peg Perego Prima Pappa Follow MeCтульчик для кормления Peg Perego Prima Pappa Follow MeСкидка до 23%
Cтульчик для кормления Peg Perego Prima Pappa Follow Me
9 600 – 14 300 руб
Выбрать
Стульчик для кормления Peg Perego Siesta Follow MeСтульчик для кормления Peg Perego Siesta Follow MeСкидка 7%
Стульчик для кормления Peg Perego Siesta Follow Me
15 600 – 23 900 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego Pliko MiniПрогулочная коляска Peg Perego Pliko Mini
Прогулочная коляска Peg Perego Pliko Mini
11 900 – 14 800 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego Book 51Прогулочная коляска Peg Perego Book 51Скидка 13%
Прогулочная коляска Peg Perego Book 51
28 990 руб33 500 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego YpsiПрогулочная коляска Peg Perego YpsiСкидка 27%Хит продаж
Прогулочная коляска Peg Perego Ypsi
29 900 – 35 490 руб
Выбрать
Коляска 2 в 1 Peg Perego Ypsi ComboКоляска 2 в 1 Peg Perego Ypsi ComboСкидка 17%Хит продаж
Коляска 2 в 1 Peg Perego Ypsi Combo
49 900 руб59 900 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego Booklet 50Прогулочная коляска Peg Perego Booklet 50Скидка 12%
Прогулочная коляска Peg Perego Booklet 50
22 999 руб26 000 руб
Выбрать
Посмотреть все товары
Прогулочная коляска Peg Perego Book 51Прогулочная коляска Peg Perego Book 51Скидка 13%
Прогулочная коляска Peg Perego Book 51
28 990 руб33 500 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego YpsiПрогулочная коляска Peg Perego YpsiСкидка 27%Хит продаж
Прогулочная коляска Peg Perego Ypsi
29 900 – 35 490 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego Pliko MiniПрогулочная коляска Peg Perego Pliko Mini
Прогулочная коляска Peg Perego Pliko Mini
11 900 – 14 800 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego TakПрогулочная коляска Peg Perego TakСкидка 11%Хит продаж
Прогулочная коляска Peg Perego Tak
15 990 руб17 990 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego Booklet 50Прогулочная коляска Peg Perego Booklet 50Скидка 12%
Прогулочная коляска Peg Perego Booklet 50
22 999 руб26 000 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego Book SПрогулочная коляска Peg Perego Book SСкидка 11%
Прогулочная коляска Peg Perego Book S
31 700 руб35 500 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg-Perego Book 51 S TitaniaПрогулочная коляска Peg-Perego Book 51 S TitaniaСкидка 11%
Прогулочная коляска Peg-Perego Book 51 S Titania
31 700 руб35 500 руб
Выбрать
Прогулочная коляска Peg Perego Book Scout LuxeПрогулочная коляска Peg Perego Book Scout LuxeСкидка 11%
Прогулочная коляска Peg Perego Book Scout Luxe
31 700 руб35 500 руб
Выбрать
Посмотреть все товары
Отзывы покупателей
Отзывы
Наталья

Заказывала коляску Ypsi. Долго искала нужную расцветку в других магазинах, но нашла только у вас. Заказ привезли в Нижний Новгород всего через 4 дня после оформления заказа. Большое спасибо за быструю доставку!

Отзывы
Иван

Заказывали автокресло для сына для поездок на дачу. Магазин оперативно перезвонил, курьер приехали в тот же день и доставил заказ. В общем, мы остались довольны, спасибо!

Отзывы
Светлана

Хороший магазин. Продавец предложил несколько вариантов колясок, обсудили все нюансы. Очень понравилась работа курьеров – доставили заказ за 1 день!

@peg_peregoshop
МЫ В INSTAGRAM