Фирменный интернет-магазин Peg-Perego

Детские товары Peg-Perego вот уже 70 лет пользуются заслуженной популярностью и становятся выбором ответственных и заботливых родителей. Появившись на российском рынке в начале 90-х годов, эти коляски приобрели большую популярность, которая неизменно основывается на безупречном качестве, надежности и функциональности. Все детские товары Peg Perego производятся непосредственно в Италии, а их высокое качество контролируется европейскими стандартами. Мы являемся официальными дилерами Peg-Perego и даем официальную гарантию на все товары итальянской компании.

Для тех, кто уже сделал правильный выбор в пользу колясок этой торговой марки, в Москве работают три официальных центра по их обслуживанию и сервису. Своевременная регулировка механизмов и колесной базы становится дополнительной гарантией того, что выбранная вами модель безупречно прослужит столько, сколько вам необходимо.

На сайте Peg-PeregoShop.ru представлен самый большой каталог товаров Peg-Perego и насчитывает десятки моделей с разным дизайном и конструкцией. Среди самых популярных из них - хит продаж: прогулочная коляска Peg-Perego Book Cross на трехколесной базе, которая покорила родителей своей проходимостью, стильным дизайном и высоким уровнем комфорта для малыша. Интереса заслуживают также коляски Peg-Perego 2 в 1: в них люлька для новорожденных сменяется прогулочным блоком, в котором ваш подросший малыш сможет продолжать свое знакомство с окружающим миром.

Представляя коляски для новорожденных, хочется обратить ваше внимание на коляски Peg-Perego Culla и Peg-Perego Martinelli. В числе их преимуществ:

- просторная и уютная люлька;

- обивка, выполненная натуральными и гипоаллергенными материалами;

- фирменное шасси Velo, идеально соответствующее отечественным условиям эксплуатации.

Отличным выбором для долгих прогулок станут коляски-трости, конструкция которых позволяет быстро трансформировать компактную трость в комфортную прогулочную коляску. В этой категории компания Пег Перего представляет стандартные Peg-Perego Si Switch и Peg-Perego Book Plus S Pop-Up, а также облегченные коляски Peg-Perego Pliko Mini и Peg-Perego Si. В отличие от многих моделей-конкурентов, трости от Пег-Перего имеют простой и надежный механизм трансформации с большим сроком службы, безупречно работающий без постоянных регулировок.



Помимо широкого модельного ряда колясок, компания Пег Перего предлагает и другие детские товары. В частности, компанией разработаны удобные и функциональные стульчики для кормления, среди которых есть модели как для новорожденных, так и для детей более старшего возраста. Лидерами продаж в этой товарной категории являются:

Peg-Perego Tatamia (многофункциональный стульчик от 0 до 3 лет);

Peg-Perego Prima Pappa Best (с обивкой из прочного и простого в уходе кожзаменителя);

Peg-Perego Prima Pappa Follow Me (от 0 до 3 лет);

Peg-Perego Prima Pappa Diner (компактная модель на колесах с блокировкой и двойным съемным подносом);

Peg-Perego Siesta (компактный и практичный, регулируется по высоте - 9 положений).

Также компания предлагает несколько моделей автокресел, задача которых заключается в том, чтобы обеспечить ребенку максимальный комфорт во время путешествий на машине. Модели выпускаются в широкой цветовой гамме и предлагаются в двух категориях:

- Peg-Perego Primo Viaggio Tri-Fix для пассажиров от 0 до 13 кг.;

- Peg-Perego Viaggio1 Duo Fix для пассажиров от 9 до 18 кг.

Автокреслами в качестве дополнительного модуля оснащены коляски Peg-Perego 3 в 1.

Ассортимент детских колясок Peg-Perego учитывают все требования и пожелания современных родителей. Покупка коляски, детского стульчика или автокресла на официальном сайте Peg-Perego станет еще одним шагом на пути к тому, чтобы окружить ребенка максимальным комфортом. Заказывайте детские товары с доставкой по России.